El Real Madrid se ha impuesto esta tarde al FC Barcelona en el Santiago Bernabéu (3-1). Tras finalizar el encuentro, el entrenador del Barça ha asegurado que los de Ancelotti les han ganado en "madurez" y en "saber competir" y ha insistido en señalar los "errores" cometidos por los jugadores. "No se hace lo que se debe hacer pero yo no apunto a los jugadores, yo soy el máximo responsable. Eso no va a pasar nunca en la vida que yo apunte a los jugadores. Yo explico lo que nos ha pasado. Estoy en el barco capitaneando esto. Es un error mío de no transmitir, no poner más énfasis, en lo que tenemos que hacer", ha dicho en la sala de prensa. Por su parte, Ancelotti se ha mostrado contento con el resultado aunque no sea una abultada victoria. "A nosotros nos importa ganar los partidos, no las goleadas", ha señalado. El técnico merengue ha destacado el hecho de haberle quitado tres puntos "al rival más acreditado de la Liga, y nada más". "La temporada es muy larga, muchos partidos", ha puntualizado.