Carlo Ancelotti compareció ante los medios de comunicación en la sala de prensa del estadio de la Cerámica tras el Villarreal-Real Madrid, de la jornada 16 de Liga: “El partido ha sido igualado, competido, y el Villarreal ha jugado mejor que nosotros. No hemos defendido bien en nuestro campo, no hemos estado compactos y les hemos dejado muchos balones entre líneas. Ellos han jugado a un nivel alto y nosotros no a nivel defensivo. Hemos dejado demasiado control al rival en cosas que solemos hacer bien. Tenemos que centrarnos y resolver el problema". "No ha sido un gran partido por nuestra parte a nivel defensivo. En el campo contrario hemos estado bastante bien, pero en nuestro campo debíamos hacerlo mejor. Estábamos muy abiertos y nos metían balones entre líneas. Ese ha sido el problema. El Villarreal ha jugado mejor que nosotros y cuando uno juega mejor merece ganar". Con respecto a los dos penaltis pitados por mano, el técnico del Madrid asegura que "el fútbol ha cambiado en este sentido. Hay una regla y es que si toca en la mano y no está cerca del cuerpo es penalti. Si resbala o no lo hace no importa. Los dos penaltis están pitados de forma correcta con la regla, pero a los aficionados al fútbol no les gusta. Hay una regla y el árbitro tiene que hacer caso a esa regla".