Xavi Hernández, entrenador del FC Barcelona, ha pasado por rueda de prensa para analizar el duelo de este domingo ante el Athletic Club en San Mamés. El técnico catalán se ha pronunciado sobre la denuncia de la Fiscalía por el 'caso Negreira' y todo el ruido alrededor del club. Caso Negreira: "Esto es un tema que ocupa y preocupa más para el presi. Él dice que estemos tranquilos y que trabajemos y en eso estoy. No hemos hablado de esto en el vestuario y esto es lo que a mí me conviene". Cómo gestionar 'caso Negreira': No creo que nos perjudique. Es un partido de fútbol que estamos concentradísimo en lo que hace en defensa, ataque... Nada más. En ningún momento el partido se va a decantar por lo que pase en la grada". Comunicado del Real Madrid: "Si me tengo que poner en la piel del contrario, bastante tengo yo con gestionar mi equipo y mis jugadores. Esto no nos va a desestabilizar. En todo caso nos desestabilizarán los jugadores del Real Madrid. Estamos muy centrados y concentrados a nivel de fútbol". Posicionamiento del Real Madrid: "No lo sé. Es una pregunta para ellos".