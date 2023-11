Brahim Díaz reclamó anoche más minutos. Aunque se mostró muy contento con el hecho de haber marcado un gol en su debut en Champions ante el Sporting de Braga (3-0), aprovechó para mandar un mensaje a Ancelotti. "Estoy muy contento de poder demostrar en el campo. Me merezco más y hoy me lo ha dado...Elegiría jugar siempre, pero hay muchos grandes jugadores. No te puedo decir en qué posición elijo porque igual si lo escucha el míster le cuesta ponerme más", dijo en zona mixta. El malagueño reconoció que el técnico italiano le felicitó por su trabajo en el campo.