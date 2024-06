Aymeric Laporte se mostró molesto por la crítica que recibió por su estado físico al sumarse a la concentración previa de España en la Eurocopa, aseguró que "se ha especulado mucho" y pidió respeto a los que critican por "prejuicios".

"Se ha especulado mucho, no había tanta información para opinar tanto sobre mi estado de forma. Al final suele pasar que hay mucha mala información y que se generan más titulares de la cuenta pero estoy muy tranquilo. Llegué cuando se me dijo, me preparé por mi cuenta también y estaba muy preparado cuando llegué a la concentración", se defendió.