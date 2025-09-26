Un brasileño bate dos récords Guinness descendiendo en monopatín un edificio de 22 plantas
El skater brasileño Sandro Dias ha batido este martes 26 de septiembre dos récords Guinness al lograr el mayor descenso vertical y la mayor velocidad sobre un monopatín en una rampa provisional instalada en un edificio de 22 plantas en Porto Alegre, en Brasil.
