Lucía Feijoo Viera

Simeone pide “disculpas” a Florentino y Vinicius: “Acepto que no estuve bien”

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, ha comparecido este lunes en la rueda de prensa previa al partido de octavos de final de la Copa del Rey con el Deportivo de La Coruña. El Cholo ha destacado que su rival es muy valiente y que compite muy bien, recordando la eliminación del Mallorca. "Nos encontraremos con un partido duro y difícil", ha indicado. La sorpresa ha llegado cuando un periodista le ha preguntado al técnico argentino por si vio la final de la Supercopa de España y su valoración del duelo entre el Real Madrid y el Barça; en ese momento, Simeone ha aprovechado para disculparse por su comportamiento en la eliminatoria ante los blancos. "Me gustaría pedirle disculpas al señor Florentino y pedirle disculpas también al señor Vinícius por el episodio que vivieron, no está bien de parte mía ponerme en ese lugar y acepto, obviamente, que no estuve bien", ha señalado.