Javier Vendrell Camacho

Aficionados del Atlético de Madrid y de la Real Sociedad toman las calles de Sevilla

Azules y blancas las de la Real Sociedad y blanquirrojas las del Atlético de Madrid, una ensalada de rayas de miles de camisetas de los dos colores tiñe desde la noche de este viernes las calles de Sevilla en la previa de la final de la Copa del Rey que ambos equipos disputarán en la noche de este sábado en La Cartuja.