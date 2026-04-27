Lucía Feijoo Viera

Marcos Llorente: “No siento que se nos deba una Champions, el fútbol nunca te debe nada”

Marcos Llorente, futbolista del Atlético de Madrid, rechazó este lunes esa idea de que el fútbol le debe una Liga de Campeones al conjunto rojiblanco, por la forma con la que perdió sus tres finales anteriores, y apuntó a la importancia de manejar todos los aspectos en la eliminatoria ante el Arsenal. “No siento que se nos deba una Champions. El fútbol nunca te debe nada. La vida nunca te debe nada. Encaremos esto como lo que es, una semifinal con la posibilidad de pasar a una final, que es maravilloso, muy bonito, que toda la afición se une para partidos así. Y con mucha naturalidad, muchas ganas y mucha confianza”, aseguró en rueda de prensa.