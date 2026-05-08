Lucía Feijoo Viera

Iker Casillas: "El entrenador ideal para el Real Madrid era Xabi Alonso"

Carles Puyol e Iker Casillas, iconos del FC Barcelona y el Real Madrid respectivamente, han intervenido en el debate previo al Clásico del domingo minimizando el impacto de la pelea entre Fede Valverde y Aurélien Tchouaméni en Valdebebas. Puyol ha restado trascendencia al incidente: "Hay muchas veces que hay tensión en los entrenamientos y hay piques, y yo creo que estas cosas al final se acaban solucionando si no es algo muy muy serio y ya personal". El exdefensor culé ha instado al Barcelona a mantener la concentración: "Los jugadores del Barcelona lo que tienen que hacer es no perder el foco y pensar en el partido, que todas estas noticias no te descentren y pensar en ganar. Sí ganar por los máximos goles posibles, pero sabiendo que no va a ser un partido fácil ni muchísimo menos". Por su parte, Iker Casillas ha defendido la posible llegada de Xabi Alonso al Real Madrid como relevo futuro. "Me gustaría que si hubiese Xabi Alonso. Ha dado éxito al Leverkusen, ha tenido un sistema de juego bastante bueno. Con la juventud que tiene como entrenador, me parece capacitado para el Real Madrid y a mí, si me preguntas, yo volvería a fichar a Xabi Alonso".