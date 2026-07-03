PI STUDIO

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Lamine Yamal sobre su infancia: "Mi madre me tuvo con 16 años, eso sí que es presión de verdad. Mi padre tuvo que ir a coger cosas a la calle para poder traer comida a casa"

PI STUDIO

La selección española ha superado la fase de grupos del Mundial 2026 como primera de grupo tras un inicio irregular frente a Cabo Verde y dos victorias solventes ante Arabia Saudita y Uruguay. Con Austria como próximo rival hoy en las rondas del KO, todas las miradas apuntan a Lamine Yamal, la gran esperanza ofensiva del equipo. Después de tres partidos en los que se dosificó por precaución médica, el extremo asegura que ya está preparado para disputar incluso un encuentro completo: "Voy a darlo todo, quiero ganarlo y voy a dar el máximo para hacerlo".