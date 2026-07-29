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Campeón del mundo

Las vacaciones del campeón Pedro Porro junto a su familia en un destino de ensueño

El futbolista descansa en un exclusivo parque temático después de las celebraciones con la selección española y de su multitudinario recibimiento en Don Benito

Imágenes del viaje familiar de Pedro Porro.

Imágenes del viaje familiar de Pedro Porro. / M. H.

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Laura Alcázar

Laura Alcázar

Después de la tensión acumulada durante el Mundial, de las celebraciones con sus compañeros de la selección española y del multitudinario recibimiento que le ha brindado Don Benito, Pedro Porro disfruta ya de un merecido descanso junto a su familia. El futbolista extremeño ha elegido Turquía para desconectar tras proclamarse campeón del mundo con España.

Antes de emprender este viaje, Pedro Porro también ha aprovechado sus primeros días como campeón del mundo para acudir a La Velada del Año VI, el multitudinario espectáculo organizado por Ibai Llanos en el estadio de La Cartuja de Sevilla. Allí, en un ambiente distendido, el lateral de Don Benito aseguró entre risas que, si tuviera que enfrentarse a un futbolista sobre el ring, elegiría a su compañero de selección Marc Cucurella: "Me pelearía con Cucurella".

El lateral viaja acompañado de su pareja, María Hurtado, del pequeño Pedro, de diez meses, y de Carla, hija de María. El propio jugador ha ido dejando algunas pistas sobre sus vacaciones a través de las historias de sus redes sociales. En una de ellas aparece María dentro de un avión junto a su hijo, aunque sin revelar directamente el destino escogido.

También ha compartido la imagen de una tarta decorada con una fotografía especialmente significativa para la familia. En ella están los cuatro durante el Mundial, vestidos con la camiseta de la selección española y celebrando juntos uno de los momentos más importantes de la carrera deportiva del futbolista.

Tarta con la foto familiar.

Tarta con la foto familiar. / P. P.

Parque temático

Ha sido una publicación de María Hurtado la que ha permitido identificar el lugar en el que pasan estos días. Todo apunta a que la familia se aloja en The Land of Legends, un conocido parque temático y complejo turístico situado en Antalya, en la costa mediterránea de Turquía.

Concebido para las vacaciones en familia, el recinto reúne en un mismo espacio alojamiento, atracciones, espectáculos, restauración y una amplia zona comercial. El complejo incluye el Kingdom Hotel, un establecimiento de cinco estrellas especialmente pensado para los niños. Sus habitaciones presentan una decoración inspirada en cuentos de hadas y en el universo fantástico del propio parque. Cuenta, además, con restaurantes, bares, piscina climatizada, zona de juegos, spa y baño turco.

El pequeño Pedro en la habitación del hotel.

El pequeño Pedro en la habitación del hotel. / M. H.

Otro de sus puntos más reconocibles es la Shopping Avenue, una avenida comercial junto a un canal que reúne tiendas de marcas internacionales y restaurantes con propuestas gastronómicas de diferentes lugares del mundo. Precisamente en esta zona se encuentra el gran castillo iluminado que aparece en la imagen difundida por María.

La principal atracción del recinto es su parque temático y acuático, que combina propuestas para niños y adultos. El programa incluye atracciones, zonas de baño, conciertos, espectáculos nocturnos y montajes de luces, además de desfiles sobre el agua que recorren el canal situado frente al castillo.

The Land of Legends,

The Land of Legends, / P. P.

Con este tiempo de descanso en familia, el futbolista pone el broche a unas semanas inolvidables, marcadas por el título mundial conquistado con España, la celebración junto al resto de internacionales y el cariño recibido posteriormente en Don Benito.

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Ahora, lejos de los terrenos de juego y antes de regresar a los entrenamientos, el campeón del mundo aprovecha para disfrutar junto a los suyos en uno de los destinos familiares más espectaculares de Turquía.

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