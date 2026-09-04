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Madring, el circuito 'mata-coches' que espera a Carlos Sainz en casa

Madring ya es una realidad. Apenas resta una semana para ver los Fórmula 1 en pista por primera vez en Ifema. Para Carlos Sainz y su equipo Williams es una carrera especial por tratarse del Gran Premio de casa del madrileño y, por ello, hay multitud de eventos, celebraciones y hasta ruedas de prensa especiales. Mientras tanto, el jefe del español da las primeras pinceladas desde el paddock de Monza, preguntado por SPORT, sobre la prueba de Madrid.