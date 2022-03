Cuarto día de huelga en el transporte y las alarmas se han encendido en el sector lácteo. Algunas empresas han suspendido la producción, dicen que tienen producto acumulado y que mientras no lo puedan distribuir no van a elaborar y envasar más. Interior ha reforzado el dispositivo policial para garantizar el suministro de los productos de primera necesidad. El Gobierno insiste en que será firme contra los piquetes y, de momento, ya se han movilizado 15.000 agentes. La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha afirmado, en su reunión con el Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC), que el Ministerio es consciente de que el sector del transporte se está viendo muy afectado por el escenario actual de incertidumbre derivado de la invasión rusa de Ucrania, y piensa que “estas movilizaciones, este boicot organizado por sectores minoritarios de ultras, apoyados en muchos casos por la ultraderecha y que están utilizando la violencia y no la palabra para plantear sus reivindicaciones”.