La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y para la Transformación Digital, Nadia Calviño, ha insistido este miércoles en que los indicadores económicos "no apuntan" a una 'recesión técnica' para la economía española. La presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Cristina Herrero, no descartó ayer la entrada de España en 'recesión técnica' (dos trimestres consecutivos de caída del PIB), ya que la economía entraría en "terreno negativo" en el último trimestre de 2022 y continuaría así también durante el primero de 2023. Al ser preguntada por ello, Calviño, en declaraciones a Mediaset ha señalado que "los indicadores económicos no apuntan a esas dirección" y ha explicado que estas diferencias en las previsiones se deben a la "gran incertidumbre" que existe en la situación actual.