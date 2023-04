Ferrovial no atiende a la petición por carta del Gobierno de replantearse su decisión de marcharse a Países Bajos. La compañía insiste en que es la única forma para poder cotizar también en Estados Unidos, pese a que el Gobierno lo matiza y asegura que no hay obstáculos para que lo puedan hacer. La empresa se agarra a que todavía no está garantizada esa cotización dual para seguir adelante con sus planes. Ferrovial asegura que no obtendrá ninguna ventaja fiscal con su marcha y que por eso no debe ser penalizada en caso de que se consume el traslado. La decisión final la tienen los accionistas. El fondo soberano de Noruega, que tiene un 1,5 por ciento de la compañía, votará en contra. Para desechar el traslado hace falta un 2,56 por ciento del capital.