Sara Fernández

Qué pasa ahora con la subida de las pensiones tras el ‘no’ del Congreso

El Congreso de los Diputados ha tumbado este martes el real decreto del Gobierno que incluía, entre otras muchas medidas, la subida del 2,7% para las pensiones de este año. El alza, que ya se ha reflejado en los abonos que los pensionistas han recibido en enero, se revertiría en principio a partir de los pagos de febrero, que volverían a ser como los de 2025. Si embargo, es bastante posible que el Ejecutivo busque una manera de evitar que esto suceda y las pensiones sigan reflejando la subida del 2,7% a partir del mes que viene. De hecho, ya fue lo que sucedió hace un año, cuando la cámara baja rechazó también su primera propuesta de revalorización de las pensiones. Más información