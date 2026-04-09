Sara Fernández

Dos trabajadores se atrincheran en una grúa en el astillero de Navantia en San Fernando: "Os advertimos que a estos términos no queríamos llegar"

Dos trabajadores se han atrincherado en una grúa a varios metros de altura en el astillero de Navantia en San Fernando (Cádiz), desde donde han descolgado una enorme pancarta para rechazar lo que consideran "listas negras" en la industria de la bahía de Cádiz.