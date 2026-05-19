DIRECTO | II Edición del Foro del Noroeste / PI STUDIO

DIRECTO | II Edición del Foro del Noroeste

Javier Moll, presidente de Prensa Ibérica, lanzó un mensaje de optimismo en la cena de bienvenida del II Foro del Noroeste celebrada este lunes en el Palacio de la Riega de Gijón. En las palabras dirigidas al centenar largo de asistentes al encuentro, entre los que están algunos de los más destacados representantes políticos y empresariales del noroeste español, Moll incidió en el enorme potencial que tiene la macrorregión que forman Asturias, Galicia y Castilla y León. “Si vemos la cantidad de territorio que supone, las empresas que hay y el talante de los políticos que están al frente de estas autonomías, que están deseosos de colaborar, creo que tenemos en nuestra mano un triunfo para conseguir poner de verdad en el mapa no ya al Foro del Noroeste, sino al Noroeste en pleno”, resaltó.