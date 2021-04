El objetivo del Presidente sigue siendo la vacunación e insiste en que el nueve de mayo el estado de alarma decaerá a pesar de la insistencia de la oposición de la necesidad de un plan B jurídico para las Comunidades Autónomas. Y no, no hay legislación paralela ni la habrá . Pedro Sánchez ha afirmado que no puede poner en manos de las autonomías restricciones de derechos fundamentales y por lo tanto todo tiene que estar avalado por los tribunales superiores de justicia. Una justificación que no ha convencido ni si quiera a sus socios que s tachan la decisión de electoralista por la cercanía de las elecciones madrileñas. Y sí, Madrid se ha colado n el Congreso aliñado con la bronca de las vacunas y todo cuando seguimos en medio de la pandemia