El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha explicado en rueda de prensa la evolución de los datos de coronavirus en España, con 7.960 nuevos casos y 160 fallecidos en las últimas 24 horas. La incidencia acumulada a 14 días es de 202 casos por 100.000 habitantes. La evolución de la epidemia ha iniciado desde hace diez días una fase descendente muy suave de la incidencia en toda España: “Podemos prever que en los próximos días todas las comunidades vayan a tener descensos en el número de casos diarios”. Esto no implica que haya dejado de haber hospitalizados, ingresados en UCI y fallecidos. El director del CCAES no descarta que durante los días siguientes al fin del estado de alarma pueda haber un incremento de la movilidad que vaya asociado a un incremento de la transmisión, e incide en que “el fin del estado de alarma no implica el fin de la aplicación de medidas de control”.