El décimo aniversario del fin de la banda terrorista ETA ha estado presente en la sesión de control al Gobierno en el Congreso. Pablo Casado, el líder del PP, en su turno preguntaba al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, si pretendía sacar de la cárcel a 200 terroristas a cambio de del apoyo a los presupuestos. A lo que Sánchez respondía contundente: “No rotundo”. Sánchez le recordaba que ellos no habían utilizado nunca el terrorismo cuando existía ETA y que no lo van a utilizar ahora que ya no existe. También ha invitado a Casado a vivir el fin de la banda como un éxito de todos y no trasladar una visión amarga.