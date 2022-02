La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño ha participado en el encuentro H+K. Durante su intervención, la ministra de ha referido a la igualdad, como "uno de los ejes" de este Gobierno y ha reconocido que antes de participar en ese evento había mirado el panel de participantes para comprobar si había paridad entre los tertuliano. "Quería mencionarlo porque estoy particularmente sensible esta mañana". Calviño ha advertido que no volverá a hacerse una foto en la que sea la única mujer: "No voy a volver a participar en un debate en el que sea la única mujer", ya que su presencia está condicionada a su cargo de ministra y "no podemos seguir considerando normal que no esté presente el 50% de nuestra población".