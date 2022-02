El diputado de UPN, Sergio Sayas, que rompió la disciplina de voto para tratar de evitar la aprobación de la reforma laboral, asegura que no se trata de una ruptura de la disciplina de voto. "Nosotros no rompimos la disciplina de voto, simplemente no hicimos caso a la dirección del partido", ha dicho en una entrevista en Mediaset. Sayas ha reconocido que no comunicaron su decisión a la dirección del partido y que no querían desvelarlo hasta el mismo momento de la votación. "No se lo comunicamos igual que el presidente del partido no nos llamó para decirnos lo que teníamos que votar ni los términos del acuerdo al que había llegado con el Gobierno. No queríamos desvelar el sentido del voto hasta la hora de la votación". Ha añadido.