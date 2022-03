El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha asegurado hoy que España ha pasado de ser "un espectador" a ser "un actor" en el conflicto del Sáhara Occidental. "España antes tenía una no postura, España era un espectador. Ahora quiere ser un actor. No es un cambio de postura", ha enfatizado al tiempo que ha remitido a la resolución de Naciones Unidas al respecto. "No se trata de ganar nada sino de contribuir a desencallar un conflicto que dura 46 años y que, si no hacemos nada, durará 46 años más", ha respondido a la pregunta del diputado de EH Bildu sobre el beneficio que obtiene España de Marruecos al posicionarse así sobre una cuestión que ha generado "crisis con el Frente Polisario, con Argelia y con los socios de gobierno y de investidura".