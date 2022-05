El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha asegurado que "España huele a cerrado" tras escuchar las explicaciones del presidente del Gobierno sobre las escuchas a líderes independentistas. "En un país en el que la principal ley es la del silencio, no es un país, es una mafia. España huele a cerrado y es de un patriotismo tóxico que asusta", ha dicho. Asimismo, le ha preguntado a Sánchez que delito había cometido Pere Aragonés para espiarle. "¿Cuál de los 18 espiados eran narcotraficante, un delincuente o un yihadista internacional? Si no lo eran se presupone que ustedes consideran al independentismo una amenaza tal para el Estado como el yihadismo internacional...Si la segunda opción es un organismo estatal descontrolado significaría que ustedes no han limpiado sus cloacas pensando que las pueden controlar y quizá son los mismos que les espían a ustedes al servicio de otros", ha dicho haciendo un gesto con la cabeza señalando a la bancada popular.