El presidente Pedro Sánchez ha pedido esta mañana diálogo, pero horas antes miembros de su Gobierno protagonizaban un duro cruce de mensajes que han elevado la tensión dentro de la coalición. PSOE y Unidas Podemos mantienen fuertes discrepancias sobre la reforma de la ley del 'solo sí es si'. El Gobierno justifica su decisión y minimiza el desacuerdo. "La ley ha tenido efectos indeseados y me quedo corto", subraya Sánchez. Pero mientras la ministra portavoz Isabel Rodríguez hace hincapié en que "en lo importante estamos de acuerdo", Justicia acusa a Igualdad de lanzar mensajes confusos. "Se está confundiendo a la opinión pública. Esto es sencillamente un reajuste técnico", enfatiza la ministra Pilar Llop. Un subtipo agravado del mismo delito, dice Llop, para elevar las penas sin tocar el consentimiento. "Si se demuestra que ha habido violencia, que es muy sencillo y con una herida ya se puede probar que ha habido violencia, ya no hace falta que la víctima pruebe que ha habido consentimiento", profundiza la ministra de Justicia. Es decir, no tener que probar el consentimiento si hay violencia. Palabras que han desatado inmediatamente una reacción en cadena en redes sociales por parte de toda la cúpula morada. "Hay muchas agresiones sin heridas y no por ello dejan de ser menos graves. No estamos confundiendo a la ciudadanía, ella expresa una posición y nosotras otra", advierte la secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Angela Rodríguez Pam. Creen que se está legislando a golpe de titular y junto a la derecha.