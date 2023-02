La polémica es interna, el enfrentamiento no se resuelve ni hay contactos para hacerlo. En público lo dice la ministra de Igualdad en una entrevista en la Cadena Ser, y en privado fuentes socialistas afean a Irene Montero que no haga propuestas. Hay un abismo entre los socios de coalición en este asunto, no hablan entre ellos, solo lo hace cada uno con los socios de investidura, justo lo que estos habían pedido que no pasase. Gabriel Rufián, portavoz de ERC afirma que "Con Esquerra se ha hablado tanto unos como otros". Yolanda Díaz, con gesto serio, ha llamado "al acuerdo", pero no hay tregua. El Presidente del Gobierno, a su llegada al Consejo Europeo que se celebra en Bruselas, ha sido preguntado por los periodistas si apoya a la ministra de Igualdad, pero no ha respondido. Más adelante tendrá que hacerlo en la rueda de prensa posterior al cónclave comunitario. El tiempo corre, los contactos no lo hacen. La ministra de Justicia se responsabiliza de la reforma pero no de la negociación. Según Pilar Llop, "Ya son las fuerzas políticas las que están haciendo esa negociación". Enfrente, el PP contempla la escena confirmando que con ellos no ha habido contactos.