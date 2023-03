La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, ha pedido hoy a Pedro Sánchez que, con ocasión de la celebración del 8M, pida perdón las mujeres "por el daño que les está haciendo". "Usted no puede llamarse feminista cuando han aprobado una ley que ha beneficiado a más de 730 agresores sexuales...No puede llamarse feminista cuando se pone de perfil en el caso del Tito Berni...Lo que pasó ayer aquí es una enmienda a la totalidad a su feminismo y a su Gobierno", le ha espetado. Sánchez le ha felicitado por el Día de la Mujer y ha defendido que el Gobierno avanza "en la igualdad real" mientras el PP "acumula recursos ante el TC en contra de los derechos de las mujeres". Respecto al caso Mediador, el presidente del Gobierno ha asegurado que el PSOE cuando descubre que tiene "un polizón en el barco, lo baja inmediatamente a tierra". "Le diré más, cuando yo me subo a un barco, lo primero que hago es comprobar quién es el patrón y creo que ustedes me entienden", ha enfatizado visiblemente airado y en clara alusión a la foto de Feijóo en una embarcación con el narco Marcial Dorado.