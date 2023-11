El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha señalado este sábado que Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal vuelven a salir a la calle juntos, pero "no para protestar por la amnistía, sino, porque no acaban de asimilar que la mayoría social de este país ha optado por tener un gobierno progresista, que las urnas les dijeron que no a un gobierno presidido por Feijóo con vicepresidente Abascal, porque no estaban dispuestos, los ciudadanos de este país, a ningún tipo de involución, no acepta que Pedro Sánchez sea el presidente legítimo, legal y democrático".