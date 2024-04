Conocidos por sentar en el banquillo a la infanta Cristina en el caso Noos. La Audiencia Nacional condenó al líder de Manos Limpias, el ultraderechista Miguel Bernard, por extorsionar durante años a bancos y empresas. Interponía querellas contra ellos para después retirarlas a cambio de grandes sumas de dinero. El Tribunal Supremo recientemente ha anulado esa condena. Creen que efectivamente realizaba esas prácticas pero que no pueden ser tipificadas como extorsión. Es esta misma organización la que ha presentado la denuncia contra la mujer del presidente del Gobierno. Un escrito basado solo en noticias de diferentes digitales. Lo han reconocido ellos mismos en una nota de prensa, en la que también admiten que esas informaciones podrían ser noticias falsas. Tras comprobar el escrito de denuncia, la Fiscalía, que no había sido consultada por el juez, ha pedido a la Audiencia Provincial que archive la causa. Aseguran que no aporta ningún indicio que justifique la apertura de una causa penal. El juez que ha abierto diligencias previas es Juan Carlos Peinado. Conocido también por otros casos, como la imputación de una docena de periodistas por publicar el sumario de la investigación por terrorismo de varios CDR. Finalmente les desimputaron. Otra de las causas por las que es conocido es también una denuncia de Manos Limpias contra un edil de Podemos en el Ayuntamiento de Madrid y otro de Ahora Madrid, por comentarios ofensivos en sus redes sociales. También archivado.A sus 69 años, en enero, el CGPJ le ha dado permiso, como en otros casos, para seguir en su puesto como juez hasta que cumpla los 72.