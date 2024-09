El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado con dureza las informaciones que apuntan al nombramiento del ministro de Transformación Digital y Función Pública, José Luis Escrivá, como gobernador del Banco de España. “No se puede ser ministro por la mañana y gobernador por la tarde. Habíamos avanzado para que los miembros del CGPJ no fuesen cargos políticos en los últimos cinco años. También sobre ministerio fiscal, y ahora el gobierno vuelve a las andadas. A intentar invadir una institución. Espero que no lo haga. Todo parece indicar que lo van a hacer. Está nueva invasión del banco de España, que un gobierno señale a un ministro como gobernador, es muy malo para el banco de España y el prestigio del BCE. El Gobierno vuelve a las andadas que es politizar las instituciones. Volvemos a las andadas y si esto es así, el Gobernador no ofrecerá garantías de independencia”, ha reflexionado.