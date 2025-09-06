Cientos de mujeres han recorrido el centro de Madrid ataviadas con los trajes de 'El cuento de la criada' para exigir el fin de los vientres de alquiler y que el Estado acabe con esta práctica ilegal que entienden que no se puede normalizar porque es una forma de violencia sobre las mujeres.

La acción ha sido convocada por más de 30 organizaciones feministas, como la Federación Mujeres, la Asociación de Mujeres Juristas Themis, Federación de Mujeres Progresistas o Apramp, y tras comenzar en la plaza del Callao ha continuado por Gran Vía hacia el paseo del Prado para detenerse frente al Congreso de los Diputados y terminar en la Puerta del Sol.

Una larga fila de mujeres, hasta 500 según las organizadoras, han desfilado con la túnica roja y la cofia de las 'criadas' de la serie televisiva basada en la novela 'El cuento de la criada' (Margaret Atwood), en la que en un país totalitario y teocrático las mujeres fértiles son forzadas a la esclavitud sexual para que otras puedan tener hijos.

Han caminado en filas de cuatro, en silencio y sin pancartas, lo que ha provocado la curiosidad de las personas que transitan por una de las zonas más turísticas de la capital y a las que las organizadoras han repartido octavillas explicativas de la protesta con el título 'Las mujeres no se usan, no a los vientres de alquiler'.

Han subrayado que de 2010 a 2023 casi 4.000 bebés fueron adquiridos por ciudadanos españoles "mediante un contrato por el cual la mujer renuncia a la filiación y derechos asociados a la gestación y el parto".