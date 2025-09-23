Lucía Feijoo Viera

Las víctimas de la DANA plantan a Mazón en las Cortes

Las previsiones marcaban un día de emociones fuertes en las Corts y no han fallado. El segundo debate de política general al que se ha enfrentado Carlos Mazón ha plasmado la tensión política y social que se vive en la C. Valenciana desde la dana, con protestas de asociaciones de víctimas en el exterior y en el interior (forzando un receso del pleno), bronca entre bancadas en el hemiciclo y un 'president' que ha tratado de alejar el foco de la tragedia con 40 anuncios de alta carga identitaria, incluidas nuevas ayudas a afectados por la riada, pero sin rastro de autocrítica sobre su gestión de la emergencia, de la que sigue sin resolver los blancos en su cronología. Mazón se ha mantenido aferrado a su relato del 29 de octubre y ha sido cristalino sobre su futuro, remarcando el objetivo de agotar la legislatura.