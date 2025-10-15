Lucía Feijoo Viera

Rufián dice que “el drama de la vivienda” puede acabar con el Gobierno y propone intervenir el mercado

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha advertido hoy a Pedro Sánchez que “el drama de la vivienda” puede acabar con su Gobierno y ha propuesto intervenir el mercado con impuestos para quienes quieran invertir comprando casas e incluso, incluirlo como derecho en la Constitución. “Se está traficando con un derecho fundamental…Proponemos que el rico que quiera ser más rico que no pueda invertir en casas, quien quiera una casa más que pague un 30, un 40 o un 50 por ciento de impuestos. La política de vivienda de cualquier país decente debería ser: una familia, una casa; y quien quiera más, que pague impuestos”, ha enfatizado. Por su parte, Pedro Sánchez le ha recordado que ya existe una ley estatal de vivienda “que es una intervención pública en toda regla” que algunas comunidades del PP no están aplicando “por dogmatismo ideológico” y ha insistido en el compromiso del Ejecutivo. “Estamos utilizando todas las herramientas para poner pie en pared y resolver el drama de la vivienda en nuestro país”, ha concluido.