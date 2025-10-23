Lucía Feijoo Viera

España se suma a la compra conjunta de armas a EEUU para enviar a Ucrania antes de invierno

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, confirmó este jueves que España se sumará al programa de la OTAN por el que se comprará armamento de Estados Unidos para Ucrania. Sánchez confirmó esa decisión en declaraciones a los periodistas a su llegada a la reunión del Consejo Europeo que se celebra en Bruselas y que tiene en su agenda un análisis de la situación en Ucrania. El jefe del Ejecutivo informó de que en su conversación telefónica del pasado martes con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ya le comentó la decisión de España de sumarse a ese programa de la Alianza.