Lucía Feijoo Viera

Más de 70 voluntarios españoles parten a Jamaica para atender un hospital de emergencias

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha acudido a despedir a los más de 70 voluntarios que viajan a Jamaica para atender el hospital de emergencias START, un equipo financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID), que asistirá a los afectados por el huracan Melissa. De esta manera, España atiende la solicitud del Gobierno jamaicano tras el paso de esta tormenta de categoria 5, la más fuerte que nunca haya azotado Jamaica en toda su historia, ha señalado el Ministerio a través de un comunicado, que ha dejado hasta 1,9 millones de personas afectadas en el país, según las últimas estimaciones. El huracán ha provocado en la isla caribeña grandes inundaciones, deslizamientos de tierra y daños en las infraestructuras de las parroquias centrales y occidentales.