Lucía Feijoo Viera

Podemos pide nacionalizar Repsol para revertir la contaminación global

Representantes de Podemos han pedido este viernes la nacionalización de Repsol por considerarla “imprescindible” para revertir la contaminación global y “salvar las vidas de los españoles”, al considerar que es "la empresa transnacional que más le dificulta a España cumplir con los objetivos de una transición verde y ecosocial justa". Su secretaria política y eurodiputada, Irene Montero, ha exigido "recuperar el control público de Repsol, cerrar las filiales que están operando en paraísos fiscales y que pague íntegramente sus impuestos" en España, en un encuentro con la prensa en la sede de Podemos, en el que también han participado otros dirigentes del partido.