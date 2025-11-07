Lucía Feijoo Viera

Sánchez afirma que España está trabajando en nuevos impuestos a los jets privados: "Quien más contamina debe pagar, es lo justo"

El presidente del gobierno ha viajado este viernes hasta Brasil para participar en la asamblea de líderes mundiales celebrada en vísperas del inicio de la cumbre del clima de Belém (COP30). Durante su comparecencia, Pedro Sánchez ha destacado que España ya es un referente en transición y que, de hecho, su gobierno ha apostado por esta senda como "motor de crecimiento y de transformación". En este sentido, el mandatario no solo ha abogado por seguir impulsando este tipo de medidas sino que también ha pedido redoblar la apuesta. Por ejemplo, ha afirmado que España está trabajando junto a otros países en medidas para gravar los vuelos premium y jets privados. "Es lo justo. Quien más tiene y más contamina, debe pagar lo que corresponde", ha afirmado Sánchez ante jefes de estado y ministros de todo el mundo.