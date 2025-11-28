PI STUDIO

Ábalos está “sorprendentemente fuerte” tras pasar la noche en la misma celda que Koldo

El director del despacho de abogados que defiende a José Luis Ábalos, Luis Chabeneix, ha confirmado que su cliente y Koldo García, antiguo asesor del exministro, han dormido esta noche en la misma celda de ingreso, aunque a partir de ahora les separarán. Según Chabeneix, Ábalos está “sorprendentemente fuerte” y dispuesto a “hacer valer sus derechos”. Además, agradece el trato que le están dando a su defendido en la prisión de Soto del Real donde ingresó este jueves junto a Koldo.