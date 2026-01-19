Lucía Feijoo Viera

El presidente de Iryo, Carlos Bertomeu, considera "raro" y "extraño" el accidente ferroviario de Adamuz

El presidente de Iryo, Carlos Bertomeu, ha calificado de "raro" y "extraño" el accidente ferroviario ocurrido este domingo en Adamuz (Córdoba) y que hasta el momento ha causado 39 víctimas mortales y más de un centenar de heridos de diversa consideración. En declaraciones a los periodistas en Adamuz (Córdoba), Bertomeu, visiblemente emocionado ha trasladado un mensaje de pésame y ánimo a los familiares de las víctimas y ha manifestado que a la compañía le invade una "profunda tristeza" ante el trágico suceso. Ha añadido que la compañía se ha puesto "a disposición total" de las autoridades para esclarecer lo sucedido y ha reconocido que en sus más de tres décadas de trayectoria profesional en el sector del transporte nunca había vivido un accidente con víctimas mortales.