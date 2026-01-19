Puente considera "raro y difícil de explicar" el accidente de ferrocarril de Córdoba
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha considerado este lunes que accidente de ferrocarril de Adamuz (Córdoba) es "rato y difícil de explicar", porque el tren de Iryo que provocó el choque es relativamente nuevo y también se ha renovado muy recientemente la infraestructura. Más información
