Lucía Feijoo Viera

Policías y guardias civiles piden la dimisión de Marlaska frente al Ministerio del Interior

El sindicato Jupol ha llevado a cabo este lunes una protesta frente al Ministerio del Interior para pedir la dimisión del ministro Fernando Grande-Marlaska y del director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo Piqueras. La concentración se produce en respuesta a la crisis derivada de la querella por un presunto delito de agresión sexual cometido por el exDAO de la Policía Nacional, José Ángel González. Más información