Un café en las alturas: Antonio Ledezma / PI STUDIO

Un café en las alturas: Antonio Ledezma

Tras la entrevista la semana pasada con el veterano periodista y presentador de informativos, Vicente Vallés, llega el turno este sábado en Un café en las alturas para Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas y coordinador del Consejo Político Internacional en el equipo de María Corina Machado. En la entrevista Antonio Ledezma, residente en Madrid como refugiado político desde 2017, rememora su detención en 2015 por el Servicio Bolivariano de Inteligencia acusado de conspirar para derrocar a Maduro y reclusión, primero, en una prisión militar, y después en su propio domicilio hasta que logró fugarse a España. Más información