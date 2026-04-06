Ayuso ve una "catetada" trasladar el 'Guernica' para "alentar el negocio del nacionalismo"
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha calificado de "ciegas, absurdas y catetas" las "pretensiones naciolistas" para un traslado temporal del Guernica de Picasso a Euskadi. En redes sociales, Ayuso se ha referido a esta reclamación y, en concreto, a la postura expresada por el presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, que considera que ese traslado temporal de ese cuadro al Museo Guggenheim es "posible" y que es cuestión de "voluntad política". Más información