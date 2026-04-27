Lucía Feijoo Viera

El presidente de la CIAF califica el accidente de Adamuz como “un hecho fortuito con enorme carga de mala suerte"

El presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), Iñaki Barrón, comparece en la comisión de investigación en el Senado sobre el estado de la red ferroviaria. Durante su intervención, que coincide con el centésimo día desde el siniestro en Adamuz (Córdoba), Barrón se ha referido a este como un "accidente fortuito con una carga enorme de mala suerte". Según ha detallado, la investigación técnica apunta de manera preliminar a un fallo en la infraestructura y en los sistemas de prevención, concretamente relacionado con una rotura atípica en la vía.