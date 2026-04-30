PI STUDIO

Koldo niega la relación con Sánchez que insinuó Aldama: "No tenía su teléfono"

Koldo García ha optado ante el tribunal del Supremo esperar a ser interrogado por su defensa, ejercida por la abogada Leticia de la Hoz, para negar con contundencia ciertos extremos en los que se basa la acusación que pesa en su contra por los que ya le había preguntado el fiscal. Y, de paso, para introducir ciertos aspectos planteados este miércoles por el comisionista Víctor de Aldama. Así en relación con la supuesta relación que mantenía con el presidente del Gobierno, Koldo ha pedido "sentido común". "No tenía su teléfono", ha afirmado de forma contundentemente.