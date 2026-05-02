Aroha Moreno, Carlos Cordero y Marta Qiu

Los jóvenes opinan sobre las elecciones del 17M

El voto de los jóvenes que participarán por primera vez en unas elecciones autonómicas será uno de los factores a observar en los comicios andaluces del próximo 17 de mayo. En Andalucía, 368.853 personas podrán ejercer por primera vez este derecho, lo que representa el 5,41% de los casi siete millones de electores convocados. Sevilla es la provincia con más nuevos votantes, con 91.003, seguida de Málaga, con 69.299. Córdoba suma 23.730. Esta generación llega a las urnas marcada por preocupaciones como la vivienda, la sanidad y la incertidumbre laboral. También por una notable desconfianza hacia la clase política.