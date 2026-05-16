Un café en las alturas: Isabel Morillo / PI STUDIO

Un café en las alturas: Isabel Morillo

Tras la entrevista la semana pasada con la torero Cristina Sánchez, llega el turno este sábado en Un café en las alturas para la directora de El Correo de Andalucía, Isabel Morillo, para analizar las elecciones andaluzas que se celebran este 17 de mayo. La sevillana, especialista en información política y colaboradora habitual en radio y televisión, es una de las voces más autorizadas para analizar la situación en la que se encuentra la comunidad autónoma ante la inminente celebración de sus comicios La periodista valorará las encuestas que sitúan al popular Juanma Moreno al borde de la mayoría absoluta, reflexionará sobre el previsible retroceso del PSOE andaluz con María Jesús Montero como candidata y opinará sobre las expectativas de Vox. La marcha de la campaña electoral y los debates televisados protagonizados por los aspirantes estarán presentes en una conversación en la que habrá tiempo para hacer también una lectura en clave nacional.