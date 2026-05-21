Lucía Feijoo Viera

Almeida pide a las empresas facilitar teletrabajo por la visita del Papa: "Va a ser una situación difícil"

Las afecciones al tráfico en Madrid por la visita del papa arrancan este jueves en Cibeles, donde ya se está iniciando el montaje del escenario de la misa del 7 de junio, según ha explicado el alcalde José Luis Martínez-Almeida, que ha pedido a las empresas que faciliten el teletrabajo del 3 al 9 de junio. Almeida ha explicado en rueda de prensa detalles del plan de movilidad para la visita de León XIV a Madrid y ha pedido que durante esos días se utilice la M30 para los desplazamientos en vehículos al avisar de que "vamos a estar todos afectados" porque Madrid está ante un "acontecimiento histórico, de una trascendencia extraordinaria y de una magnitud sin precedentes". El alcalde ha pedido que desde las empresas y centros de trabajo se facilite el teletrabajo y un horario flexible de entrada y salida entre el 3 y el 9 de junio, como así se hará para los empleados municipales.